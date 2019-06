WK vrouwenvoetbal – Recordzege voor Amerikanen: 13-0 tegen Thailand

De Amerikaanse voetbalsters zijn dinsdag met een recordzege begonnen aan het WK in Frankrijk. De drievoudige wereldkampioen haalde in Reims tegen Thailand een uniek resultaat: 13-0. Nooit eerder scoorde een ploeg op het WK voor vrouwen dertien keer in één wedstrijd. Bij de rust leidde de titelverdediger nog maar met 3-0. Na de pauze ging het heel hard. Alex Morgan blonk uit met vijf treffers. Dat is een evenaring van het vrouwenrecord in een WK-wedstrijd. De andere Amerikaanse doelpunten kwamen op naam van Rose Lavelle (twee), Sam Mewis (twee), Lindsey Horan, Megan Rapinoe, Mallory Pugh en Carli Lloyd.

Eerder op de avond won Zweden in dezelfde groep F met 2-0 van Chili. De Zuid-Amerikaanse WK-debutant hield lang stand, maar na een onderbreking wegens hevig onweer kwam de Scandinavische ploeg alsnog tot scoren. Kosovare Asllani (83e minuut) en Madelen Janogy (blessuretijd) maakten de doelpunten.

In groep E won Nederland zuinig met 1-0 van Nieuw-Zeeland. De Europese kampioen deelt de leiding in de groep met Canada, dat maandag al Kameroen met 1-0 versloeg.

bron: Belga