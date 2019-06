Spaanse socialisten en linkse Podemos zijn het eens over “samenwerkingsregering”

De vorming van een nieuwe regering in Spanje is een stap dichterbij gekomen. Als leider van de linkse alliantie Unida Podemos (UP) maakte Pablo Iglesias bekend met de socialistische waarnemend premier en formateur Pedro Sachez een “samenwerkingsregering” te zijn overeengekomen. De PSOE van Scanchez was op 28 april met 28,7 procent van de stemmen de duidelijke winnaar van de parlementsverkiezingen. Maar dat leverde slechts 123 zetels op in het parlement dat er 350 telt, geen absolute meerderheid dus.

Vorige week gelastte koning Felipe VI Sanchez een regering te vormen, waarop die met de leiders van de andere partijen in het parlement begon te onderhandelen. De PSOE heeft benadrukt geen coalitie te willen smeden, maar alleen te willen regeren. De partij heeft daarvoor steun nodig van zoveel mogelijk partijen om een “samenwerkingsregering” te krijgen die een nieuwe premier kiest.







Iglesias zei zich “niet te bekommeren om namen. Het is de inhoud die belangrijk is”. De UP wil een “gemeenschappelijke, progressieve en stabiele regering die werkt aan het welzijn van de mensen”. Sanchez zelf zei tevreden te zijn over het akkoord.

De UP heeft 42 zetels in het parlement. Maar de socialisten zullen wellicht ook nog afhankelijk zijn van de stemmen van kleinere regionale partijen, mogelijk van Catalaanse separatisten.

Bron: Belga