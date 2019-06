Russische autoriteiten laten aanklacht tegen onderzoeksjournalist vallen

De Russische onderzoeksjournalist Ivan Goloenov gaat vrijuit, nu de Russische autoriteiten de aanklacht voor drugssmokkel laten vallen. Dat berichten Russische staatsmedia op gezag van de minister van Binnenlandse Zaken Vladimir Kokolstev. Die zei dat de beschuldigingen tegen Goloenov “niet bewezen kunnen worden”. Tegen de aanhouding van de onderzoeksjournalist was de jongste dagen heel wat protest gerezen. De 36-jarige Goloenov werkt voor het onafhankelijke en Kremlin-kritische online medium Medoeza. Hij werd vorige week opgepakt en beschuldigd van de smokkel van cocaïne en de designerdrug mephedrone. Daarop staan straffen tot twintig jaar. Maar volgens de journalist hadden de autoriteiten die drugs zelf in zijn rugzak verstopt. Hij zegt ook te zijn geslagen door de politie bij zijn arrestatie.

Medoeza vermoedt dat de man omwille van zijn journalistieke werk wordt geviseerd. Zo berichtte hij onder meer over veronderstelde corruptie door de burgemeester van Moskou. De journalist is de afgelopen maanden bedreigd geweest. Veel andere media en zelfs enkele politici in Rusland toonden zich verontwaardigd over zijn aanhouding: een onlinepetitie kreeg meer dan 70.000 handtekeningen. Ook internationaal rees er protest.







De aanklacht wordt nu ingetrokken en zijn huisarrest vervalt. Twee politie-officieren zijn geschorst. De minister van Binnenlandse Zaken zal aan president Vladimir Poetin vragen om hen te ontslaan.

Bron: Belga