NMBS knipt in openingsuren van de loketten in 50-tal stations

Vanaf 5 augustus worden de openingsuren van 49 treinstations in heel het land aangepast. De loketten zullen er bijvoorbeeld tijdens de week ’s namiddags en/of gedurende bepaalde periodes tijdens het weekend sluiten, meldt de NMBS. Vooral in de kleinere betrokken stations is de impact groot, maar ook bijvoorbeeld in Gent-Sint-Pieters zullen de loketten ’s avonds een half uur eerder sluiten. De spoorwegmaatschappij wijst op het evoluerende gedrag van de reizigers, die steeds meer gebruik maken van de digitale verkoop- en communicatiekanalen. Vorig jaar was de digitale verkoop, inclusief automaten, goed voor ongeveer twee derde van de totale verkoop.

En daarbij past de NMBS jaarlijks de openingstijden van de loketten aan. In sommige stations is het aantal klanten aan de loketten zeer beperkt geworden, klinkt het. Het aantal transacties per uur is er tijdens bepaalde periodes onder een minimumdrempel gezakt, met een zogenaamde ‘dode tijd’ tussen de 60 en 95 procent.







Daar knipt de NMBS nu in de openingsuren. “Deze stations zullen de loketten gedurende de week ’s namiddags en/of gedurende bepaalde periodes tijdens het weekend sluiten”, klinkt het. De huidige openingstijden van de wachtzalen blijven ongewijzigd. Stations of loketten worden niet gesloten en voor het treinaanbod verandert er niets, benadrukt de NMBS.

Het gaat in totaal om 49 stations. Daar zijn er wijzigingen van de openingsuren met minstens dertig minuten. In Vlaanderen gaat het om 22 stations: Herentals, Lier, Mechelen, Diest, Tienen, Aarschot, Torhout, Ieper, Lichtervelde, Tielt, De Panne, Poperinge, Oostende, Blankenberge, Deinze, Wetteren, Puurs, Geraardsbergen, Gent-Sint-Pieters, Dendermonde, Sint-Truiden en Genk.

In Gent-Sint-Pieters gaan de loketten zowel in de week als het weekend vanaf 5 augustus een half uur vroeger dicht, om 21.30 uur. In het weekend openen de loketten er ook een kwartier later, voegt woordvoerder Bart Crols toe. Spoorbond CGSP Cheminots hekelt een “nieuw herstructureringsoffensief” en vindt dat de stations ontvolkt worden. Landelijke regio’s, die al kwetsbaarder zijn, worden harder getroffen, stelt de bond. De NMBS laat nog weten dat in juni meer dan 40 nieuwe loketbedienden starten en dat aanwervingen volgen na de zomer. Zo wordt de dienstverlening aan de klant versterkt, klinkt het.

bron: Belga