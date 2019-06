Nederland trekt extra miljoenen uit tegen terreur op treinstations

Nederland trekt eenmalig 3,5 miljoen euro uit voor antiterreurmaatregelen op zes stations in onder andere de vier grote steden. Dat meldt de Nederlandse krant De Telegraaf. Om welke stations het gaat wil het ministerie van Infrastructuur niet zeggen. “Op de stations worden maatregelen getroffen die passen bij het actuele dreigingsniveau”, legt de Nederlandse staatssecretaris van Infrastructuur, Stientje van Veldhoven uit. “De uitvoering van de fysieke maatregelen zal dit jaar starten en zoveel mogelijk worden gecombineerd met lopende projecten.”

Volgens een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) is er geen concrete aanleiding om nu extra te investeren. Ook de aanslag op Amsterdam Centraal zou niets te maken hebben met de investering in veiligheidsmaatregelen.

Het dreigingsniveau in Nederland staat op 4 van 5. Er zijn volgens de NCTV nog steeds jihad-aanhangers die zich bezighouden met het plannen van een aanslag in het land. Op en rond stations zijn al meerdere incidenten geweest.

