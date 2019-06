Martinez gunt Meunier en Tielemans basisplaats, Mertens op de bank

Bondscoach Roberto Martinez brengt Thomas Meunier en Youri Tielemans straks aan de aftrap in de thuismatch tegen Schotland, op de vierde speeldag in kwalificatiegroep I voor het EK 2020. Timothy Castagne en Dries Mertens verhuizen naar de bank. Bij Schotland ontbreekt aanvoerder Andrew Robertson. Castagne stond zaterdag verrassend in de basis tegen Kazachstan op de rechterwingbackpositie. De rechtsachter van Atalanta bedankte Roberto Martinez met zijn eerste doelpunt als international. “We spelen twee wedstrijden in enkele dagen, en de wingback is de meest veeleisende positie in ons team”, verklaarde Martinez na de wedstrijd. Hij liet toen al uitschijnen dat Meunier, die de voorbije weken wat fysieke problemen had, zou starten tegen Schotland.

Een grotere verrassing is het verdwijnen van Dries Mertens uit het elftal. De aanvaller van Napoli was tegen Kazachstan eveneens trefzeker. Hij wordt vervangen door Youri Tielemans.







Doelman Thibaut Courtois krijgt dus de gebruikelijke driemansverdediging met Toby Alderweireld, Vincent Kompany en Jan Vertonghen voor zich. De wingbackposities worden bezet door Thomas Meunier (rechts) en Thorgan Hazard (links). Verder lopen Axel Witsel en Youri Tielemans op het middenveld. De voorhoede bestaat uit aanvoerder Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku.

Opvallend, bij Schotland ontbreekt sterspeler en aanvoerder Andrew Robertson. De linksachter, die onlangs met Liverpool de Champions League won, heeft een hamstringblessure.

Eden Hazard en co. haalden het zaterdag in Brussel eenvoudig met 3-0 van een erg flauw Kazachstan, waardoor de Duivels na drie speeldagen met 9 op 9 prijken in EK-kwalificatiegroep I. Schotland, dat op de openingsspeeldag met 3-0 verloor van Kazachstan, won zaterdag nipt met 2-1 van Cyprus. De Schotten tellen zes punten.

De Rode Duivels namen het al achttien keer op tegen Schotland. Elf keer wonnen de Belgen, vier keer trokken de Schotten aan het langste eind en drie keer eindigde het duel op een gelijkspel. In september van vorig jaar keken beide landen elkaar voor het laatst in de ogen. Toen wonnen de Rode Duivels de oefeninterland in Hampden Park met 0-4.

bron: Belga