Golden State houdt titeldroom levend maar verliest opnieuw Durant

Golden State maakt nog steeds kans op een derde opeenvolgende NBA-titel. De Warriors versloegen gisteravond in de vijfde finalewedstrijd Toronto met 105-106. Schaduwzijde was de nieuwe blessure van topschutter Kevin Durant. Hij vierde na een maand afwezigheid zijn comeback maar viel al snel weer uit. Toronto kreeg in de eigen Scotiabank Arena de kans om voor het eerst kampioen te spelen. Tot drie minuten voor het einde leken de Canadezen gewonnen spel te hebben. Maar dankzij driepunters van Splash Brothers Stephen Curry en Klay Thompson kon Golden State alsnog de cruciale zege mee naar Californië nemen.

Curry maakte in totaal 31 punten, vijf meer dan Thompson. Bij de thuisploeg was Kawhi Leonard goed voor 26 punten en 12 rebounds.







Golden State is donderdagavond voor eigen publiek in Oakland verplicht te winnen om een zevende en beslissende wedstrijd af te dwingen. De kampioen zal dat wel zonder Kevin Durant moeten doen. Die maakte maandagavond zijn comeback na een maand blessureleed maar viel in het begin van het tweede kwart opnieuw uit. Hij landde verkeerd op zijn rechtervoet en moest van het terrein worden geholpen. De Warriors vrezen voor een zware achillespeesblessure. Vandaag staat een scan gepland. Hoe dan ook mist Durant de titelontknoping.

Steve Kerr, coach van de Warriors, had na de wedstrijd een dubbel gevoel. “Enerzijds ben ik zo fier op de jongens. Anderzijds is het verschrikkelijk voor Kevin. Het is gewoon een bizar gevoel dat we nu allemaal hebben.”

Donderdagavond moet Golden State opnieuw winnen van Toronto om zo een beslissende titelmatch af te dwingen in Canada. Die wordt dan zondagavond gespeeld.

Bron: Belga