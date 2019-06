Goffin opent grasseizoen met vlotte zege tegen ex-winnaar van Wimbledon voor junioren

David Goffin (ATP 33) is goed begonnen aan zijn campagne op gras. De Luikenaar klopte vandaag in het Nederlandse Rosmalen (635.750 euro) het Spaanse talent Alejandro Davidovich Fokina (ATP 129) in twee korte sets. Goffin haalde het in 48 minuten met 6-0 en 6-2 van de 20-jarige qualifier, die in 2017 het juniorentoernooi op Wimbledon won. In het kwalificatietoernooi van Rosmalen schakelde Davidovich Fokina onder meer de Fransman Nicolas Mahut (ATP 189) uit. Die won in 2015 de titel in Rosmalen door in de finale Goffin te verslaan.

Het was het eerste onderlinge duel tussen de 28-jarige Goffin en zijn Spaanse opponent.







Goffin, die het vijfde reekshoofd is, treft in de tweede ronde (achtste finales) de Australiër Matthew Ebden (ATP 66) of de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 45).

Bij de mannen staat slechts een Belg op de tabel van het Libéma Open. In het vrouwentoernooi spelen er met Elise Mertens (WTA 21), Alison Van Uytvanck (WTA 55), Kirsten Flipkens (WTA 69), Ysaline Bonaventure (WTA 120) en Greet Minnen (WTA 139) vijf Belgen mee.

