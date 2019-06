Brits gerecht ontvangt vrijdag Amerikaans strafdossier Assange

De Amerikaanse autoriteiten leggen vrijdag bij het Britse gerecht de elementen neer die een overlevering van WikiLeaksoprichter Julian Assange aan de VS moeten ondersteunen. Dat heeft de hoofdredactrice van WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, vandaag bekendgemaakt. Er staat vrijdag een zitting op de rol voor de Londense rechtbank in Westminster. Assange, die in de cel zit in Groot-Brittannië, is niet verplicht daar te verschijnen. In een later stadium komt de echte confrontatie.

In april heeft de politie Assange uit de ambassade van Ecuador in Londen gesleept, waar hij sinds 2012 verbleef. De uit Australië afkomstige man is in Zweden aangeklaagd voor een veronderstelde verkrachting in 2010. Daarnaast hebben Amerikaanse procureurs ook een klacht tegen hem ingediend voor de publicatie van geheime informatie.







Het Amerikaanse ministerie van Justitie zei dat het Assanges arrestatie had gevraagd omwille van samenzwering met de vroegere Amerikaanse militaire analist van geheime informatie Bradley Manning die een schat aan Amerikaans geheim materiaal had gelekt in 2010.

Manning kreeg zeven jaar cel voor het lekken van de geheime documenten aan WikiLeaks om zo de aandacht te vestigen op de oorlogen in Irak en Afghanistan. Hij kwam in 2017 vrij, nadat voormalig president Barack Obama de oorspronkelijke straf herriep, maar werd vorige maand weer in hechtenis genomen, omdat Manning (die intussen een vrouwelijke identiteit heeft aangenomen en nu de voornaam Chelsea gebruikt) weigerde te getuigen in een zaak rond WikiLeaks.

Bron: Belga