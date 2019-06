Bennett sprint naar de zege in Dauphiné, Teuns blijft leider

Sam Bennett (BORA-hansgrohe) heeft vandaag de derde etappe in het Critérium du Dauphiné (WorldTour) op zijn naam geschreven. De Ier was na 177 kilometer tussen startplaats Le Puy-en-Velay en de aankomst in Riom in een massaspurt sneller dan Wout van Aert (Jumbo-Visma) en de Italiaan Davide Ballerini (Astana). Dylan Teuns (Bahrain-Merida) kwam niet in de problemen en behield de gele leiderstrui. Twee renners trokken van bij de eerste kilometers ten aanval. De Fransman Quentin Pacher (Vital Concept) en de Eritreër Natnael Berhane (Cofidis) kregen een maximumvoorsprong van zo’n vier minuten, maar werden op twaalf km van de aankomst opnieuw bij de lurven gegrepen. De voorspelde massaspurt kwam er en daarin was topfavoriet Bennett ruimschoots de snelste. Van Aert werd tweede, Edward Theuns (Trek-Sgafredo) vijfde, Jens Debusschere (Katusha-Alpecin) achtste en Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) tiende.

Morgen staat een individuele tijdrit van 26,1 kilometer in en om Roanne op het programma. De tijdrit gaat over een glooiend parcours.







Bron: Belga