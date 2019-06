Argentijn moet ex 8 miljoen peso betalen voor huishoudelijke taken tijdens huwelijk

In Argentinië moet een man zijn ex-vrouw 8 miljoen peso (ongeveer 152.907 euro) betalen als compensatie voor alle huishoudelijke taken die ze tijdens hun 27-jarige huwelijk voor haar rekening nam. Dat heeft het Argentijnse gerecht beslist, zo meldt de lokale pers. De 70-jarige vrouw had een diploma economie op zak, maar wijdde zich tijdens haar getrouwde leven aan de opvoeding van de kinderen en aan de huishoudelijke taken binnen het gezin. Na 27 jaar huwelijk liet haar echtgenoot haar in de steek. Ze was op dat moment 60 jaar oud, de leeftijd waarop vrouwen in Argentinië een pensioen ontvangen en geen toegang meer hebben tot de arbeidsmarkt.

“De economische afhankelijkheid van vrouwen ten opzichte van hun echtgenoot is een van de centrale mechanismen die ervoor zorgen dat vrouwen in de samenleving een ondergeschikte rol opgedrongen krijgen”, verklaarde de rechter. Ze kende de vrouw naar eigen zeggen “een redelijke vergoeding toe om de ongelijke economische situatie tussen beiden recht te trekken”.

De mogelijkheid tot een economische compensatie werd in 2015 ingeschreven in het burgerlijk wetboek van Argentinië. De vergoeding kan de vorm aannemen van een eenmalige betaling, een vast inkomen, het vruchtgebruik van bepaalde eigendommen of een andere, door de twee partijen overeengekomen, manier van compensatie.

Bron: Belga