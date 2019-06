Voormalige ‘NCIS’-actrice Pauley Perrette beschuldigt hoofdacteur van geweld

Actrice Pauley Perrette (50) werd bekend als forensisch wetenschapper Abby in ‘NCIS’, maar verliet vorig jaar de misdaadserie. Perrette laat nu op Twitter weten dat ze absoluut niet meer wil meespelen in de serie, omdat ze bang zou zijn van hoofdrolspeler Mark Harmon (67), die NCIS-agent Gibbs vertolkt.

“Nee, ik kom niet terug! Nooit! Stop alsjeblieft met het te vragen”, aldus Perrette op Twitter. Ze vertelt er ook bij waarom ze niets meer te maken wilde hebben met ‘NCIS’: “Ik ben doodsbang van Harmon, bang dat hij me aanvalt. Ik heb er nachtmerries over.”

NO I AM NOT COMING BACK! EVER! (Please stop asking?) I am terrified of Harmon and him attacking me. I have nightmares about it. I have a new show that is SAFE AND HAPPY! You’ll love it!#HappyPlace Love y’all!

