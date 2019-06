VIDEO. Parasol gaat vliegen, maar dan doet alerte papa DIT!

Windstoten kunnen behoorlijk gevaarlijk zijn, en al zeker als ze er met de parasol vandoor gaan. Dat was in dit geval buiten deze straffe papa gerekend.

Onlangs trok een windhoos over Pittsburgh in de Amerikaanse staat Pennsylvania. Een beveiligingscamera aan een huis filmde hoe een parasol de lucht in werd geblazen, over het hek van de tuin.

Katachtige reflexen







Die zou met zijn mast keihard op de auto van de vader des huizes gevlogen zijn, mocht die laatste niet over uitzonderlijke reflexen beschikken. Zijn dochtertjes, die lichtjes in paniek waren, geloven hun eigen ogen niet.