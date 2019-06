“Vermoorde halfbroer van Kim Jong-un was een CIA-spion”

De vermoorde halfbroer Kim Jong-nam van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was een informant van de CIA. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen.

Volgens de Amerikaanse krant was hij niet van groot nut voor de Amerikaanse inlichtingendienst. Zo zou de halfbroer, die al vele jaren niet in Noord-Korea woonde, geen kennis hebben over hoe het er bij de machthebbers in het dictatoriale land aan toe ging.







Ook correspondent Garrie van Pinxteren denkt dat Kim Jong-nam niet echt productief was als informant. “Hij heeft veel op Macau gezeten en zou daar vals geld hebben witgewassen. Maar hij was al uit de gratie toen hij een aantal jaar geleden in Japan werd betrapt, waar hij Disneyland bezocht.”

Ontmoeting gepland op dag van moord

Toch zou er op de dag dat Kim Jong-nam in Maleisië werd vermoord nog een ontmoeting met de CIA gepland hebben gestaan. De Wall Street Journal baseert zich daarbij op bronnen die “weet hebben van de zaak”. De CIA wil niet reageren op het bericht.

Volgens Van Pinxteren is de Wall Street Journal niet de eerste die met deze geruchten komt “Een Japanse krant schreef er al kort na de moord over en had het ook over geruchten dat Kim Jong-nam voor de Chinezen zou hebben gespioneerd. Ook zij hadden bronnen, maar het blijft allemaal vaag en oncontroleerbaar.”

Dodelijk zenuwgas

Kim Jong-nam werd in februari 2017 vermoord op de luchthaven van de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Twee vrouwen smeerden hem een dodelijk zenuwgas in het gezicht.

Zij hebben altijd verklaard dat ze dachten dat ze meewerkten aan een grap voor een tv-programma. Volgens Zuid-Korea en de VS hebben Noord-Koreaanse veiligheidsdiensten de vrouwen aangestuurd.

Kim Jong-nam zou zijn vermoord omdat hij zich kritisch opstelde tegenover het regime van zijn broer. Noord-Korea ontkent bij de moord betrokken te zijn en Maleisië heeft het land nooit genoemd als mogelijke opdrachtgever voor de aanslag.

Beide vrouwen zijn sinds dit jaar weer op vrije voeten.