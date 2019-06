‘Temptation’-koppel Fabrizio en Pommeline zijn uit elkaar

Pommeline en Fabrizio, Vlaanderens meest getatoeëerde koppel, hebben een punt achter hun relatie gezet. Dat meldt Dag Allemaal. Volgens het weekblad heeft Fabrizio die beslissing genomen.

Op dit moment werkt Pommeline nog steeds bij zijn tattooshop in het Limburgse Beringen. De twee wonen echter al een tijdje niet meer samen volgens Dag Allemaal. Fabrizio slaapt voorlopig weer bij zijn moeder thuis.







Het koppel, dat sinds oktober vorig jaar verloofd is, houdt voorlopig de lippen stijf op elkaar. “Ik kan daar niets over kwijt”, zegt Fabrizio in Dag Allemaal. “Dat zou mij in een lastig parket kunnen brengen.” Hij verwijst daarmee naar zijn deelname aan ‘Temptation Island VIPS’, dat vanaf 27 juni op de Nederlandse betaalzender VIDEOLAND en later op VIJF wordt uitgezonden. Kandidaten moeten daar een zwijgclausule ondertekenen.

Pommeline en Fabrizio deden beiden mee als verleider aan ‘Temptation Island’, zij het in verschillende jaargangen. De rondborstige Pommeline snoepte Merijn af van Lisa, om hem na een dik jaar op zijn beurt voor Fabrizio te laten staan.

Dancing With The Stars

Toen de getatoeëerde vorig jaar deelnam aan ‘Dancing With The Stars’, verschenen de eerste barstjes in hun liefdesgeluk. “Voor hem gaat de tijd snel, maar ik zit thuis uren op hem te wachten”, ventileerde Pommeline toen haar gevoelens in Dag Allemaal. “En als hij dan eindelijk thuiskomt, is hij stikkapot. Dan is hij kortaf tegen mij. En toegegeven, het is raar om Fabrizio met een andere vrouw te zien dansen.”

De bal ging aan het rollen toen Fabrizio vorige week met een andere vrouw werd gespot aan het Zilvermeer in Mol. Wat de oorzaak van de breuk is, is niet met zekerheid geweten, maar bij Fabrizio zou de liefde op zijn. Pommeline liet alvast een tattoo van zijn naam op haar bovenbeen weglaseren.