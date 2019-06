Nasrien Cnops: “Ik vind dat Julie Van den Steen het nog lang heeft volgehouden”

Onlangs kondigde Julie Van den Steen aan dat ze stopt als MNM-presentatrice. Haar voorganger Nasrien Cnops begrijpt die keuze maar al te goed.

Vijf jaar lang maakte Julie Van den Steen het mooie weer als sidekick van Peter Van de Veire in ‘De Ochtendshow’. Twee weken geleden maakte ze daar abrupt een einde aan in haar zoektocht naar een andere uitdaging. Van den Steen kreeg regelmatig te maken met haatberichten en ook na de aankondiging van haar afscheid werd haar auto vernield door een onverlaat.

Jaloezie







Haar voorganger Nasrien Cnops herinnert zich haar passage van twee jaar maar al te goed. Ze weet als geen ander hoe zwaar de job als sidekick kan wegen. “Ik was 23 jaar, kwam net van school en kwam op een plaats terecht waar heel veel met de ellebogen wordt gewerkt. En toen werd ik de sidekick van Peter Van de Veire. Maar iederéén wil dat plaatsje, en daardoor voelde ik heel veel jaloezie rond mij. Ik ben geen jaloers type en wil met iedereen goed opschieten, maar dat gíng daar gewoon niet. Mijn collega’s deden niet eens de moeite om het te verbergen: ‘Hier zie, ons Nasrientje krijgt weer een voorkeursbehandeling.’ Wanneer ik naar mij luister toen, hóór ik hoe ik daarmee worstelde. Omdat ik niet met de jaloezie om kon. Ik heb heel vaak bij de producer gezeten, omdat ik mij afvroeg wat ik die mensen had misdaan. Maar ja, in de media moet je een olifantenvel hebben”, vertelt ze in Dag Allemaal.

Respect

De 30-jarige NRJ-presentatrice vindt het dan ook bewonderenswaardig dat Van den Steen het zo lang volhield. “Niemand houdt dat tien jaar vol. Julie heeft het vijf jaar gedaan, en dat is veel. Elk jaar in september, wanneer de ochtendshow weer begon, vroeg ik mij af of Peter een nieuwe sidekick ging hebben. En elke keer zat Julie daar weer en dacht ik: ‘Respect!’ Ik vind dat ze het nog lang heeft volgehouden”, klinkt het.