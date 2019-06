MOVIES. ‘X-Men: Dark Phoenix’: De laatste X-Men vóór de Avengers?

X-wat?

X-Men zijn mutanten met superkrachten. Ze zijn niet gebeten door een radioactieve spin en komen niet van een andere planeet. Nee, de X-Men zijn simpelweg de volgende schakel in de evolutie. Mensen van wie het lichaam tijdens hun kindertijd is beginnen te muteren. Tot grote schrik van de rest van de bevolking. Enerzijds worden ze opgejaagd, anderzijds opgeroepen om de wereld te redden. De X-Men kiezen meestal een kant. Die van de good guys, die de mensheid willen tonen dat ze niet gevaarlijk zijn. Of die van de bad guys, die het beu zijn om zich te excuseren voor hun bestaan. De chef van de bende is Wolverine (negen keer vertolkt door Hugh Jackman). Met zijn zelfhelende lichaam valt hij ten prooi aan wetenschappelijke experimenten en krijgt hij metalen klauwen ingeplant. Hij is zwijgzaam, gewelddadig maar heel innemend. De onbetwiste lieveling van de fans.

Het succesrecept







We weten allemaal dat superhelden niet meer dan een weerspiegeling zijn van onze menselijke vragen. De X-Men en hun nood om zichzelf te beschermen tegen de rest van de wereld doet sterk denken aan de strijd van minderheden. De eerste strip kwam uit in 1963, amper een jaar voor het einde van de Amerikaanse rassensegregatie. In die tijd streed de Afro-Amerikaanse bevolking vreedzaam met Martin Luther King, maar liet ze ook haar tanden – en wapens – zien met de Black Panthers. Dat komt bijvoorbeeld terug in de vete tussen professor Xavier, die jonge mutanten leert om vreedzaam samen te leven met mensen, en zijn beste vriend / grootste vijand Magneto, die geen andere oplossing ziet dan een gewelddadige confrontatie. Om nog maar te zwijgen van de metafoor over homoseksualiteit: door de paniek die hun superkrachten veroorzaken, verwerpen de meeste X-Men aanvankelijk hun identiteit, voor ze die aanvaarden en zich gaan ontplooien. Die parallel bereikt een hoogtepunt in ‘X-Men 2’, waarin de ouders van de jonge Iceman hem vragen of hij zich niet kan verstoppen en doen alsof hij geen mutant is. Subtiel!

Verhaal zonder eind

In tegenstelling tot de Marvel Studios en zijn Avengers, releasete 20th Century Fox de eerste episode in 2000 niet met een gigantisch plan in het achterhoofd. Het zou een trilogie worden, en klaar. Xavier (toen Patrick Stewart) tegen Magneto (Ian McKellen, Gandalf in ‘The Lord of the Rings’), terwijl Storm (Halle Berry) en Wolverine de scherven bijeenrapen. Maar omdat de X-Men zo populair waren, kwam er ook een prequel met nieuwe acteurs. Back to the sixties, met Xavier en Magneto vertolkt door James McAvoy en Michael Fassbender, omringd door andere sterren in wording zoals Jennifer Lawrence en Nicholas Hoult. De twist is dat de producers in de tweede aflevering van deze nieuwe saga een tijdreis maken om de nieuwe cast te kruisen met de oude. Een riskante maar succesvolle gok, want ‘Days of Future Past’ wordt beschouwd als de beste film uit de reeks. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de drie soloavonturen van Wolverine, vóór zijn zwanenzang in ‘Logan’ uit 2017.

Wolverine vs. Spider-Man?

‘Dark Phoenix’ is het vierde deel van de tweede saga, ook al kan je de film ook beschouwen als de tiende en laatste film van het ‘X-Men’-universum. Maar geen paniek, want nu Disney (eigenaar van Marvel) 20th Century Fox heeft gekocht, is de kans groot dat de X-Men binnenkort opduiken in de speeltuin van Spider-Man, Captain Marvel en Doctor Strange. Met een nieuwe acteur die in de huid van Wolverine kruipt. Ook al hebben 20.000 fans al een grappige petitie getekend om daarvoor Danny DeVito te casten. Wij dachten eerder aan Matthias Schoenaerts…