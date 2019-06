Luisterporno is de nieuwste vorm van seksueel genot

Overal om ons heen worden we platgebombardeerd door visuele prikkels. Sociale media, reclame, magazines… Onze maatschappij zet hard in op beeld en dat zorgt voor een stortregen aan foto’s en video’s. Om voor de hand liggende redenen sluit ook de porno-industrie zich daarbij aan, al is er nu een nieuwe, opvallende trend merkbaar.

De geschiedenis van porno is ingewikkeld en te lang om hier helemaal uit de doeken te doen. Erotische literatuur en plaatjes werden aangevuld met pornofilmpjes en telefoonseks, wat al duidde op het belang van geluidsprikkels voor seksuele opwinding. De komst van YouTube ging vervolgens gepaard met de opkomende populariteit van de zogenaamde ASMR-video’s. Die hebben op het eerste zicht niets te maken met seks, maar toch zijn er heel wat mensen die genot ervaren tijdens het beluisteren van de smakgeluidjes en sisklanken. Vanaf dat moment stond de deur wagenwijd open voor ander luistergenot.

Luisterporno







Het hoeft dan ook niet te verbazen dat luisterporno het afgelopen jaar aan een opmars is begonnen. Twaalf maanden geleden was het nog een uitzonderlijk fenomeen, maar sinds enkele maanden wordt de trend steeds gangbaarder. Door het weglaten van beeldmateriaal is er meer ruimte voor fantasie, die per slot van rekening toch de basis vormt voor iedere goede porno-ervaring. Voor zij die nog niet de kans kregen om de nieuwe vorm van seksueel genot uit te testen, is wat verduidelijking wellicht handig. De audiofragmenten focussen bijvoorbeeld op iemand die zich masturbeert, die zichzelf simpelweg opwindt of die erotische literatuur voordraagt. De stem toont je de weg, maar laat je verbeelding alle ruimte om zelf aan de slag te gaan. Ideaal voor wie eens iets nieuw wil proberen vanavond.