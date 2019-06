Komt er een reünie van *NSYNC?

Treedt de voormalige boyband *NSYNC in de voetsporen van de Spice Girls en houden zij binnenkort ook een reünie? Volgens ex-lid Lance Bass is de kans groot. Hij en zijn mede *NSYNC-ers zijn aan het praten over “een eventueel nieuw project”.

“We hebben het nog niet precies gehad over wat de volgende stap voor ons zou moeten zijn, maar deze zomer komen we samen en gaan we er eens een goed gesprek over hebben”, zo liet *NSYNC-lid Lance Bass weten aan het Amerikaanse blad Variety. Sinds hun succesvolle mini-reünie op Coachella dit jaar, draait de geruchtenmolen op volle toeren.







Op het zesdaagse muziekfestival trad de groep op samen met superster Ariana Grande. Ze brachten Grande’s hit ‘Break Up with Your Girlfriend, I’m Bored’ die gemixt werd met samples van hun nummer ‘It Makes Me Ill’. “Er zijn na Coachella zoveel interessante aanbiedingen binnengekomen, dat we gek zouden zijn als we die niet zouden bespreken. Ons optreden daar was kennelijk echt een groot moment voor ons”, aldus Bass.

Justin Timberlake

Justin Timberlake, veruit het bekendste lid van de groep, was niet aanwezig tijdens het Coachella-optreden. Op Instagram reageerde hij desondanks met veel lof op het optreden van zijn collega’s. Vorig jaar was de zanger wel van de partij toen de band een ster kreeg op de befaamde Hollywood Walk of Fame. Voorlopig lijkt hij geenszins van plan om mee te stappen in de nieuwe plannen van Lance Bass en de andere *NSYNC-leden. Of de Amerikaan zich in de toekomst nog zal bedenken, valt af te wachten.