Kim Kardashian deelt voor het eerst foto van zoontje Psalm Ye

Een kleine maand geleden verwelkomden Kim Kardashian en Kanye West hun vierde kindje met behulp van een draagmoeder. Vannacht plaatste de realityster voor de eerste maal een foto van zoontje Psalm op Instagram.

De voluptueuze Amerikaanse had al een foto van het jongetje in zijn wiegje gedeeld na de geboorte, maar dat was een onduidelijk beeld en zijn gezicht kregen we nog niet te zien. Op het nieuwe kiekje ligt het jongetje te slapen. ‘Kim K’ schreef enkel zijn naam bij de foto.

Psalm is het vierde kind van Kim en de rapper. Ze hebben al dochter North (5), zoon Saint (3) en dochter Chicago (1). Hun jongste twee kindjes werden allebei met hulp van een draagmoeder geboren omdat Kim K. vanwege complicaties tijdens haar eerste twee zwangerschappen werd afgeraden weer zwanger te worden.

Heel wat fans van het koppel vinden overigens dat de kleine Psalm bijzonder goed lijkt op broertje Saint toen die pas was geboren.