Kat Kerkhofs: “Het is écht niet leuk om te dikke borsten te hebben”

Programmamaakster Kat Kerkhofs heeft op haar 19de een borstverkleining ondergaan. In Humo vertelt ze hoe ze vroeger aangestaard werd omwille van haar grote borsten. “Borsten zijn áándacht”, klinkt het.

Kat Kerkhofs is behalve de vrouw van Rode Duivel Dries Mertens ook een talentvolle programmamaakster én schrijfster. Zo werkt ze momenteel aan een eigen VIER-programma en ligt haar fitnessboek ‘Body Goals’ in de winkel.







In Humo blikt ze deze week terug op haar keuze om op haar 19de een borstverkleining te ondergaan. “Dat was nodig. Ik had last van mijn rug, het ging gewoon niet meer. Toen ik dat vertelde, kreeg ik daar veel reacties op. Soms was het irritant: alle kranten hebben het overgenomen, ook in Italië, en zo las de hele wereld erover – ook de mensen in mijn omgeving die er niets van wisten. Die irritante eerlijkheid van mij ook! (lachtje) Het goeie was dan weer dat héél veel meisjes mij lieve berichtjes hebben gestuurd: ‘Ik heb ook dat probleem. Hoe heb jij het aangepakt?’ ’t Is goed dat erover gepraat wordt”, vertelt ze.

Ongegeneerde vijftigers

De goedlachse blondine herinnert zich hoe haar borsten de aandacht trokken, ook bij oudere mannen. “Het is écht niet leuk om te dikke borsten te hebben. Wees maar eens 16 met een dubbele D-cup! Ik herinner me dat ik eens over het strand liep, met mijn mama twee of drie meter achter mij. Ze merkte dat een groep vijftigers ongegeneerd naar mij aan het loeren was. Zij is woedend op die kerels afgestapt: ‘Schamen jullie je niet?’ Niet dat ik daarvoor die operatie heb ondergaan, maar toch… (Filosofisch) Borsten zijn áándacht”, klinkt het.

Niet klaar voor verantwoordelijke leven

Op haar 30ste denkt Kat nog niet aan kinderen. Ze voelt het nog niet en wil nog een tijdje genieten van het onbezorgde uitgangsleven. “Het voelt alsof ik mij tegenover de hele wereld moet verantwoorden omdat ik nog geen kinderen heb. Maar ik zeg je heel eerlijk: op dit moment wil ik dat nog niet. Ik ben er niet klaar voor en ik heb er geen behoefte aan. Die biologische klok waar iedereen het over heeft? Ik voel ze nog niet. Toegegeven: die drie zorgt toch voor een soort ongerustheid. Ik ben een wildebras die graag uitgaat, die niet klaar is voor het megaverantwoordelijke leven. Ik wil nog zoveel doen, en ik weet uit ervaring hoe kostbaar tijd is, omdat mijn papa zo vroeg is gestorven. Dries zegt vaak: ‘Je bent er écht mee bezig, hè? Wees toch gelukkig’”, besluit ze.