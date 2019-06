Deze festivalbril is dé oplossing voor kleine mensen

Ben je aan de kleine kant en ga je graag naar concerten? Dan is deze bril een onmisbaar accessoire voor jou! De ‘One Foot Taller’-bril werkt als een periscoop en laat je dus over de mensenmassa kijken.

Als je bij een concert van je lievelingsband plots achter een reus van 2 meter staat, is de pret er al snel van af. Dat weet Dominic Wilcox maar al te goed, en dus vond hij de ‘One Foot Taller’-bril uit. Via spiegels laat de bril je over de hoofden van de mensen voor je kijken. “Tijdens een concert zag ik een kleine vrouw op de tippen van haar tenen staan om de band te kunnen zien. Ze inspireerde me om iets uit te vinden zodat kleine mensen lange hindernissen zoals mezelf kunnen omzeilen”, vertelt de uitvinder.







Wilcox ontwierp de bril door spiegelglas in een hoek van 45 graden te plaatsen. Zo reflecteert de kleinere spiegel wat er in de grotere spiegel te zien is, die boven je hoofd hangt. Dankzij de bril lijkt het zo alsof je 30,5 cm groter bent.

Dansen is moeilijk

“Sommige mensen krijgen een kick van bungeejumpen, maar ik krijg er een van mijn creatieve ideeën”, vertelt Wilcox aan de Britse krant The Mirror. “De bril werkt heel goed, maar ermee dansen is een uitdaging”, grapt de uitvinder nog.

