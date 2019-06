Tiental mensen naar ziekenhuis na hevige brand in Anderlues

In Anderlues, in de provincie Henegouwen, is in de nacht van zondag op maandag een grote brand uitgebroken in een appartementsgebouw. Meerdere personen werden bevangen door de rook en enkele kinderen kwamen vast te zitten op de derde, vierde en zesde verdieping. Het zes verdiepingen tellende gebouw werd rond 1 uur ’s nachts geëvacueerd. Ook is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd, meldt La Dernière Heure. Een tiental personen werd naar het ziekenhuis afgevoerd, onder wie heel wat kinderen en een zwangere vrouw.

De brandweer kwam met een tiental brandweerwagens ter plaatse en er werden ook vijf ziekenwagens gestuurd.

Het vuur ontstond vermoedelijk in de kelder van het gebouw.

bron: Belga