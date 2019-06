“Schotland zal er fysieke strijd van willen maken”

Dinsdag (20u45) sluiten de Rode Duivels hun seizoen af met een duel tegen Schotland in het Koning Boudewijnstadion. “De Schotten zullen er een fysieke strijd van willen maken.” Dat zei Jan Vertonghen in het nationaal oefencentrum in Tubeke. Tegen Kazachstan (3-0 zege) had de Tottenham-verdediger zaterdag nauwelijks werk op te knappen. “Het klopt dat ik graag wat meer bij het spel betrokken was geweest. Ik verwacht heel wat meer van Schotland. Dat de Schotten met 3-0 verloren in Kazachstan? Die match is geen graadmeter voor hun kwaliteiten. Kazachstan speelt thuis op kunstgras, en je moet ook rekening houden met de lange reis”, aldus Vertonghen, die begin deze maand met Tottenham de finale van de Champions League met 2-0 verloor van Liverpool.

“De Schotten zullen hier minstens een punt willen pakken. Maar als wij ons spel spelen, dan moeten we die wedstrijd gewoon winnen”, vervolgde de verdediger met 113 caps achter zijn naam.







In september van vorig jaar wonnen de Rode Duivels een vriendschappelijke interland in Hampden Park met 0-4. “Een oefeninterland is toch nog iets anders. De Schotten hebben nu een andere bondscoach. Ze zullen er een fysieke strijd van willen maken, met veel spelhervattingen. Ik heb hen nog niet aan het werk gezien onder de nieuwe coach, ik verwacht wel dat ze direct zullen spelen. En met Andrew Robertson (Liverpool) hebben ze iemand die heel indrukwekkend was dit seizoen, met al die assists en zijn fysieke bijdrage. Hij is één van de beste linksachters in Europa”, aldus Vertonghen, die na een lang seizoen niet wegstak dat hij naar wat rust verlangt.

