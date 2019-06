Rode Duivels – Andrew Robertson wil Schotland opnieuw op de voetbalkaart zetten

Andrew Robertson is de sterspeler van Schotland, dat het dinsdagavond in het Koning Boudewijnstadion opneemt tegen de Rode Duivels op de vierde speeldag in EK-kwalificatiegroep I. “We willen op het grote podium tonen tot wat we in staat zijn. Als we morgenavond een topresultaat kunnen behalen, staan we er goed voor in de groep en zetten we ons ook terug op de voetbalkaart”, zei de linksachter, die onlangs met Liverpool de Champions League won. De 25-jarige Robertson kijkt uit naar de confrontatie met het Belgisch sterrenensemble. “Dit is een wedstrijd die je absoluut wil spelen. Hopelijk spelen we morgenavond aan 100 procent, en dan zullen we zien waar dat ons zal brengen.”

In september vorig jaar vertrokken de Rode Duivels met een 0-4 zege uit Hampden Park. “Sinds die oefeninterland hebben we als team stappen gezet. De spelers zijn naar elkaar toe gegroeid. We hebben fouten gemaakt, maar leerden daaruit. Op het veld moeten we soms wel nog slimmer handelen.”

“Dit wordt de lastigste confrontatie in onze groep, zeker op verplaatsing”, vervolgde de Schotse aanvoerder. “Maar we moeten proberen iets te rapen. Sinds de WK-kwalificatiematch tegen Engeland in 2017 (2-2) hebben we geen resultaat meer behaald tegen een groot team. We moeten maken dat we moeilijk te verslaan zijn, dat ze heel veel moeite moeten doen voor de drie punten. Hopelijk kunnen we de Belgen irriteren, en we hebben ook spelers die hen pijn kunnen doen.”

“Om een resultaat te behalen, is een offday van België nodig, want ze hebben veel meer kwaliteit in hun kern. België bulkt natuurlijk van het vertrouwen, na de prestaties van de voorbije jaren. Maar wij kunnen het elk groot team moeilijk maken”, aldus Robertson, die ook nog lof had voor Eden Hazard. “Hij is waarschijnlijk de beste tegen wie ik al heb gespeeld. Hij is één van de beste spelers van de wereld en verdient zijn transfer naar Real Madrid.”

