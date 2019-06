Roberto Martinez verwacht sterker Schotland dan in Hampden Park

Schotland zal dinsdag (20u45) met veel vertrouwen naar het Koning Boudewijnstadion afzakken en een ander gezicht tonen in vergelijking met het oefenduel van vorig jaar in Hampden Park (0-4 zege voor Rode Duivels). Dat verklaarde bondscoach Roberto Martinez in het nationaal oefencentrum in Tubeke. Eden Hazard en co. haalden het zaterdag eenvoudig met 3-0 van een erg flauw Kazachstan, waardoor de Duivels na drie speeldagen met 9 op 9 prijken in EK-kwalificatiegroep I. Ook Schotland, dat op de openingsspeeldag met 3-0 verloor van Kazachstan, lijkt een hapklare brok. De Schotten wisten zaterdag Cyprus pas in de 89e minuut tegen het canvas te meppen (2-1) en tellen zes punten.

“Schotland heeft een jong team met veel talent”, counterde Martinez. “Ze hebben in het slot gescoord tegen Cyprus, waardoor ze hun eerste zege boekten onder hun nieuwe bondscoach Steve Clarke, een erg ervaren manager. Daardoor hebben ze veel vertrouwen. Schotland was indrukwekkend tegen Cyprus. De spelers waren goed gedrild, de verdediging was goed georganiseerd en ze maakten ook gebruik van hun snelheid. Verschillende van hun spelers hebben een goed seizoen achter de rug. Zo gaf Ryan Fraser (Bournemouth) achter Eden Hazard de meeste assists in de Premier League. En aanvoerder Andrew Robertson won net met Liverpool de Champions League.”







In september van vorig jaar keken beide landen elkaar voor het laatst in de ogen. Toen wonnen de Rode Duivels met 0-4 in Hampden Park in hun eerste wedstrijd na het succesvolle WK. “Dat was een vriendschappelijke en erg open match, wat in ons voordeel was. Ze hebben toen zaken uitgetest, zo probeerden ze met vijf achterin te spelen. Morgen staat er wel iets op het spel. Ze zullen bouwen op wat ze gepresteerd hebben tegen Cyprus, met veel snelheid op de flanken. En ze zullen heel goed verdedigen. Het wordt een heel andere match dan in Hampden Park.”

Martinez kan op 28 fitte Rode Duivels rekenen. “Tegen Kazachstan kreeg Dries Mertens een tik op zijn enkel, maar dat vormt geen probleem. De opstelling van morgen hangt af van hoe de spelers zich vandaag aandienen. Maar het is de bedoeling zo weinig mogelijk te wisselen.”

Bron: Belga