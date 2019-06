NBA-ster Tony Parker zet punt achter carrière

Tony Parker zet na achttien seizoenen in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA een punt achter zijn carrière. Dat deelde de 37-jarige in Brugge geboren Fransman vandaag mee. Met de San Antonio Spurs mocht Parker vier keer de titel vieren in de NBA. “Ik heb mijn laatste basketbalwedstrijd gespeeld en ga op pensioen”, vertelde Parker in een interview met de sportwebsite The Undefeated. “Ik heb hard gewerkt en heb daar veel voor teruggekregen. Het was een ongelooflijk avontuur. Zelfs in mijn stoutste dromen, had ik niet gedacht zo’n uitzonderlijke momenten te beleven met de Spurs en het Franse team.”

“Fysiek voel ik me nog goed genoeg om nog twee jaar door te gaan, maar in mijn hoofd ben ik er niet meer bij. Ik kan Tony Parker niet meer zijn op het veld, doe niet meer mee voor de titel, het is tijd om ermee op te houden. Ik had het best naar mijn zin bij de Charlotte Hornets, maar voor de titel waren we kansloos. Dat maakte het voor mij moeilijk om me te focussen. De motivatie was weg. Ik wil basketten om iets te winnen, waarom speel je anders? Dat doe ik dus niet meer.”







Parker speelde twee seizoenen in eigen land voor Paris Basket Racing, voordat hij in 2001 als 19-jarige als 28e uit de draft gekozen werd door de Spurs. Na zeventien seizoenen voor San Antonio gespeeld te hebben, sloot de point guard afgelopen seizoen zijn loopbaan af bij de Charlotte Hornets. Bij de Spurs groeide hij al snel uit tot een sterkhouder. Aan de zijde van onder meer Tim Duncan en Manu Ginobili leidde hij de club naar de titel in 2003, 2005, 2007 en 2014. In 2007 werd hij als eerste Europeaan MVP van de NBA-finale, zes keer werd hij geselecteerd voor het All Star Game. Hij speelde 1.254 wedstrijden in de NBA en kwam daarbij aan een gemiddelde van 15,5 punten, 5,6 assists en 2,7 rebounds. Met Frankrijk werd Parker in 2013 Europees kampioen en in 2011 Europees vicekampioen.

bron: Belga