Martinez heeft geen blessurezorgen in aanloop naar duel met Schotland

Bondscoach Roberto Martinez kon vandaag in Tubeke over zijn voltallige selectie beschikken op training, daags voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland in het Koning Boudewijnstadion. 28 fitte Rode Duivels werkten de oefensessie af. Martinez heeft dinsdag dus opnieuw veel keuze.

Eden Hazard en co. haalden het zaterdag eenvoudig met 3-0 van een erg flauw Kazachstan, waardoor de Duivels na drie speeldagen met 9 op 9 prijken in EK-kwalificatiegroep I. Ook Schotland, dat op de openingsspeeldag met 3-0 verloor van Kazachstan, lijkt een hapklare brok. De Schotten wisten zaterdag Cyprus pas in de 89e minuut tegen het canvas te meppen (2-1). Schotland staat met zes punten naast Rusland op de tweede plaats, op drie punten van België.







Bron: Belga