Maria Sharapova is na maanden blessureleed klaar voor comeback

Maria Sharapova is na maandenlang revalideren na een operatie aan de rechterschouder fit om weer in competitie te treden. Ze neemt volgende week deel aan het WTA-toernooi van Mallorca, zo bevestigde de Russin. “Ik ben heel blij te kunnen aankondigen dat ik een wildcard voor Mallorca aanvaard”, vertelde de ex-nummer 1.

De 32-jarige Sharapova speelde geen wedstrijd meer sinds haar verlies eind januari in de tweede ronde van het toernooi in Sint-Petersburg. Ze paste voor het volledige gravelseizoen, met inbegrip van Roland Garros.

Op het gras van Mallorca kan Sharapova zich voorbereiden op Wimbledon, het grandslamtoernooi dat ze in 2004 op 17-jarige leeftijd won.







bron: Belga