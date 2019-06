Kwal. EK 2020 – Spanje neemt verder afstand van Zweden

Spanje heeft in groep F van de kwalificaties voor het Europees kampioenschap voetbal verder afstand genomen van Zweden. In Madrid won de thuisploeg maandag met 3-0. Aanvoerder Sergio Ramos benutte een strafschop nadat Sebastian Larsson hands had gemaakt. Alvaro Morata benutte vijf minuten voor tijd een tweede strafschop voor Spanje. In de slotfase bepaalde Mikel Oyarzabal met een fraai schot de eindstand op 3-0. Spanje heeft na vier zeges het maximum van twaalf punten, vijf meer dan Zweden.

Roemenië hield in dezelfde groep de aansluiting met Zweden door met 4-0 van Malta te winnen. George Puscas was goed voor de eerste twee doelpunten, Alexandru Chipciu maakte de derde en Denis Man in blessuretijd de 4-0.

Ook Polen behield na vier wedstrijden het maximum. In groep G versloeg het Israël met 4-0. De treffers kwamen op naam van Krzysztof Piatek, Robert Lewandowski uit een strafschop, Kamil Grosic en Damian Kadzior. In dezelfde groep liet Slovenië weinig heel van Letland. In Riga wonnen de Slovenen door twee treffers van Domen Crnigoj, twee van Josip Ilicic en een doelpunt van Miha Zajc met 5-0. Polen heeft vijf punten meer dan Israël. Oostenrijk komt door de 1-4-zege op Noord-Macedonië op zes punten. Slovenië heeft vijf punten.

In groep B herstelde Servië zich van de blamage tegen Oekraïne van afgelopen vrijdag (5-0). Tegen Litouwen won de ploeg van bondscoach Mladen Krstajic met 4-1 dankzij treffers van ex-Anderlecht-spits Aleksandar Mitrovic (2) en Luka Jovic. Oekraïne blijft koploper in de groep na een 1-0 zege op Luxemburg. AA Gent-aanvaller Roman Yaremchuk maakte vroeg in de wedstrijd het enige doelpunt.

In groep A heeft Kosovo voor het eerst in de EK-kwalificatie gewonnen. Elbasan Rashani bezorgde de Kosovaren vlak voor tijd de zege op Bulgarije (2-3). Kosovo speelt sinds 2016 internationale wedstrijden. In de kwalificatie voor het WK van 2018 in Rusland had de ploeg geen zege weten te behalen. In de Nations League werd wel twee keer gewonnen. In dezelfde groep boekte Tsjechië de tweede overwinning. Montenegro werd met 3-0 verslagen.

Bron: Belga