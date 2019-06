Jumbo-Visma laat Wout van Aert en Laurens De Plus debuteren in de Tour

Wout van Aert en Laurens De Plus zijn allebei opgenomen in de Tourselectie van het Nederlandse Jumbo-Visma. Voor het duo wordt het een eerste kennismaking met La Grande Boucle, die op 6 juli in Brussel begint. De Nederlanders Dylan Groenewegen en Steven Kruijswijk starten als kopmannen. Groenewegen won vorig jaar twee ritten in de Tour. Kruijswijk eindigde in het klassement als vijfde, op ruim zes minuten van Geraint Thomas.

De Sloveen Primoz Roglic, toen vierde en winnaar van de koninginnenrit over de Tourmalet en de Aubisque, is er dit jaar niet bij. Na zijn derde plaats en tweevoudige ritwinst in de Giro slaat hij de Franse rittenkoers een jaar over.







Het team van Jumbo-Visma wordt vervolledigd door de Nederlander Mike Teunissen, de Noor Amund Jansen, de Duitser Tony Martin en de Nieuw-Zeelander George Bennett.

Voor de 24-jarige Van Aert is de Tour een volgende stap in zijn carrière. Na zijn sterke voorjaar met onder meer podiumplaatsen in Strade Bianche en de E3 BinckBank Classic neemt de drievoudige wereldkampioen veldrijden momenteel deel aan het Criterium du Dauphiné. “Wout is klaar voor die volgende stap”, zegt Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma. “Hij is een versterking voor ons team. Hij reed niet te veel koersdagen en Wout heeft zich ideaal voorbereid. Na de Tour rijdt hij de Prudential Ride en daarna start de voorbereiding op zijn cross-seizoen.”

Van Aert is heel tevreden met zijn Tourselectie, zo zegt hij in een videoboodschap. “Dag iedereen, ik heb opwindend nieuws. Ik maak mijn debuut in een grote ronde iets vroeger dan gepland. Volgende maand sta ik aan de start van de Tour in België. Het is supermooi voor mij. Ik wil de ploeg bedanken voor deze kans en mijn familie voor de steun. We hebben een goeie ploeg. Het wordt zeker en vast een hele klus. Tot snel in Brussel.”

Laurens De Plus (23) moest tijdens de voorbije Giro in de zevende rit ziek opgeven. Het was zijn derde grote ronde, na de Giro 2017 (24e) en de Vuelta 2018 (opgave), allebei in het shirt van Quick.Step.

bron: Belga