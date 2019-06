Iran heeft “strategische belangen” bij het behoud van de nucleaire deal

Iran heeft er strategische belangen bij om het nucleaire akkoord uit 2015 te blijven respecteren. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Heiko Maas, gezegd in Teheran. “We weten dat er economische voordelen zijn die aan Iran beloofd zijn en dat die moeilijk te realiseren zijn zonder de Amerikanen”, zei Maas. “Maar ik denk ook dat er politieke en strategische belangen zijn bij het behoud van dit akkoord en bij de dialoog met Europa. Dat moet Iran ook erkennen.” Maas ontmoet in Iran onder meer zijn ambtgenoot Mohammad Javad Zarif en president Hassan Rohani.

De Amerikaanse president Donald Trump trok de VS in mei vorig jaar terug uit de nucleaire deal tussen Iran en verschillende wereldmachten, die in 2015 werd ondertekend. Door dat te doen hernieuwde hij de sancties tegen Iran en de landen die handel drijven met het land. Begin mei schortte Iran dan weer enkele engagementen op die het opnam vanwege het akkoord.







President Rohani had in mei ook de deadline van 7 juli vooropgesteld en vraagt tegen dan aan de overige ondertekenaars (China, Rusland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de EU) om de economische voorwaarden te verzekeren die in de deal waren opgenomen en om de Amerikaanse sancties te neutraliseren. Indien dat niet gebeurt, begint Iran aan de tweede fase van de terugtrekking uit het akkoord, waarbij het van plan is om meer uranium te verrijken dan volgens de deal is toegestaan. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigde maandag opnieuw dat Iran ernstig is over de terugtrekking, en dat minister Zarif de kwestie met zijn Duitse collega zal bespreken.

Het internationaal atoomenergieagentschap (IAEA) van de Verenigde Naties heeft maandag dan weer zijn bezorgdheid uitgedrukt over de toenemende spanningen rond het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord uit 2015 heeft internationale inspecteurs een veel betere toegang gegeven tot de nucleaire activiteiten van Iran, zei directeur-generaal Yukiya Amano. “Ik hoop daarom dat er via een dialoog manieren gevonden kunnen worden om de huidige spanningen te verlichten.”

bron: Belga