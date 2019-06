Fraudeonderzoek Belgisch voetbal – Bondsparket gaat niet in beroep tegen vrijspraak Waasland-Beveren

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal geen verzoekschrift neerleggen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) om een uitspraak van de Geschillencommissie Hoger Beroep in het tuchtdossier rond KV Mechelen/Waasland-Beveren aan te vechten. Dat vernam persagentschap Belga maandag. Op 1 juni bevestigde de Geschillencommissie Hoger Beroep de strafvordering van bondsprocureur Kris Wagner tegen KV Mechelen en de Mechelse clubbestuurders. Maar voetbalclub Waasland-Beveren ging vrijuit, en zijn bestuurders werden ofwel vrijgesproken of kregen een mildere sanctie dan gevraagd door het Bondsparket. Ook voetballer Olivier Myny en spelersmakelaars Evert Maesschalck, Thomas Troch en Walter Mortelmans kwamen er vanaf met een lichtere straf dan in de vordering werd geëist.

Het Bondsparket had nog tot en met maandag de mogelijkheid om desgewenst beroep aan te tekenen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS), maar “heeft geen elementen aangetroffen in de beslissing van 1 juni die volgens het Bondsparket anders hadden moeten worden beoordeeld”. En dus vertrekt er vanuit het Bondsparket geen verzoekschrift tot arbitrage.

Bondsprocureur Wagner zal zich wel moeten verantwoorden voor het BAS, want andere partijen tekenden intussen wel beroep aan. Dat geldt ook voor alle andere partijen die betrokken zijn bij het tuchtdossier. Eerstdaags wordt de procedure voor het BAS ingeleid.

Bron: Belga