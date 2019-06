Bijna 100 doden bij aanval op dorp in Mali

In een dorp van de Dogon-gemeenschap in Mali zijn in de nacht van zondag op maandag bijna 100 mensen gedood bij een aanval door gewapende mannen. Dat hebben een lokale vertegenwoordiger en een bron binnen de veiligheidsdiensten gemeld. “We hebben voor het moment 95 gedode burgers. De lichamen zijn verbrand, we zoeken verder naar nog meer slachtoffers”, aldus een lokaal gemeenteraadslid van het dorp Koundou, waar ongeveer 300 mensen wonen. “Volgens de inwoners arriveerden gewapende mannen in het dorp en begonnen ze te schieten, te plunderen en brand te stichten.”

Een bron binnen de veiligheidsdiensten bevestigt de voorlopige balans van 95 doden. “Een Dogon-dorp is bijna volledig van de kaart geveegd.”







Sinds in 2015 de jihadistengroep van prediker Amadou Koufa opereert in het centrum van Mali, waarbij zich voornamelijk leden uit de Fulbe-gemeenschap voegen, is het aantal confrontaties tussen die groep en de leden van de Dogon- en Bambara-gemeenschap sterk toegenomen. Die laatsten hebben daarom zelfverdedigingsgroepen opgericht.

Het noorden van Mali kampt sinds het voorjaar van 2012 met jihadistische groepen die aan terreurnetwerk al-Qaida zijn gelinkt. Een internationale militaire interventie, gelanceerd in januari 2013 op initiatief van Frankrijk, verjaagde ze voor het grootste deel. Grote delen van het land zijn nog niet onder controle van de Malinese, Franse en VN-troepen, ondanks de ondertekening van een vredesakkoord uit 2015 om de jihadisten definitief te isoleren.

