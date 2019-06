Xbox douchegel moet gamers fris doen ruiken

Als je na een hevige sessie Fortnite of FIFA uit je gamehol kruipt, dan ruik je niet altijd even fris en kan een douche nemen geen kwaad. Microsoft ontwikkelt daarom speciaal voor de gamefanaten een Xbox-douchegel.

Het bedrijf van Bill Gates heeft de handen ineen geslagen met AXE, zo weet GameSpot. Het gaat daarbij niet alleen om douchegel, maar er komt ook een body wash, body spray en deodorant op de markt.







Op deze manier willen Microsoft en AXE de gamers belonen. “We zien dagelijks gamers die geweldige prestaties leveren. We willen hun vaardigheid, passie en vastberadenheid vieren door iets bijzonders te creëren”, klinkt het.

Kaffir-limoen

De producten gaan overigens niet naar gloednieuwe gameconsoles ruiken, voor wie daar op gehoopt had. Het wordt een frisse geur van groene citrus, kaffir-limoen, citroen, aromatische munt, salie en houtachtige tonen.

Helaas is het – voorlopig – niet het plan om de producten in Europa te introduceren. Maar als je toevallig in Australië of Nieuw-Zeeland komt, dan kan je daar wel je slag slaan.

Bron: Metro Nederland