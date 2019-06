Stressvolle zwangerschap kan leiden tot vruchtbaarheidsproblemen bij jongens

Moeders doen het beter rustig aan tijdens de zwangerschap. Zeker als ze een jongetje verwachten. Uit nieuw onderzoek blijkt immers dat momenten van stress nefaste gevolgen kunnen hebben voor mannelijke nakomelingen. Mannen kunnen tot 36% minder sperma aanmaken als de moeder meerdere stressvolle momenten ervaarde in het begin van haar zwangerschap.

Het wetenschappelijke tijdschrift Human Reproduction heeft een opmerkelijk onderzoek gepubliceerd. Zonen van moeders die veel stress ervoeren tijdens de zwangerschap, kunnen later te kampen krijgen met vruchtbaarheidsproblemen. Voor de studie werden 2.804 zwangere vrouwen van mei 1989 tot november 1991 geanalyseerd. De vrouwen moesten informatie verschaffen over stressvolle gebeurtenissen zoals echtelijke problemen, de dood van een familielid of vrienden of problemen met de kinderen. Nadat ze bevallen waren, volgden de onderzoekers de nakomelingen 20 jaar lang op.

Vroeg in de zwangerschap







Uit het onderzoek concludeerden de wetenschappers dat mannelijke nakomelingen van wie de moeder een stressvolle zwangerschap ervoer minder zaadcellen aanmaken, slechtere zaadkwaliteit hebben en minder testosteron produceren. De impact was het grootst wanneer de moeder momenten van stress meemaakte in de vroege fase van de zwangerschap. Opvallend is dat mannen van wie de moeder drie of meer stressvolle gebeurtenissen ervoer, tot 36% minder sperma produceren. De wetenschappers vonden geen link tussen de vruchtbaarheid van mannelijke nazaten en stress in een latere fase van de zwangerschap.