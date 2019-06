Lil’ Kleine is vader geworden

De Nederlandse rapper Lil’ Kleine (24) heeft tijdens zijn optreden op het 7th Sunday festival in Veghel bekend gemaakt dat hij voor het eerst vader is geworden. Zijn verloofde, styliste Jaimie Vaes (29), is zaterdag bevallen van een jongetje.

De rapper hoopt een “heel gezellige” vader te worden. Eerder zei hij tegen het Nederlandse tijdschrift Grazia dat hij de beste vriend van zijn zoon wil zijn. Ook streeft hij ernaar een vader te zijn waarop zijn zoon trots zal kunnen zijn.







Vorig jaar werd bekend dat zijn verloofde Jaimie in verwachting was van hun eerste kind. Het enige detail dat over het kindje naar buiten kwam, was het geslacht: een jongetje. De naam is nog niet bekend en het koppel deelde ook nog geen foto’s.

De rapper vormt sinds 2017 een stelletje met Jaimie. Het koppel was in eerste instantie van plan om in de zomer te trouwen, maar de twee stelden de bruiloft uit, vanwege de zwangerschap.