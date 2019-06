Jongetje laat schattige boodschap na op weegschaal van zijn onzekere mama

Een Australische moeder vond onlangs een lieve en rake boodschap van haar zoon op de weegschaal. De vrouw probeert al een tijdje af te vallen en stond bijgevolg dagelijks op de weegschaal.

Kelly McCarron woog vroeger altijd rond de 55 kilogram, maar de laatste maanden merkte ze dat ze bijgekomen was. De 35-jarige vrouw uit Perth (Australië) paste haar eetgewoonten aan en stond obsessief vaak op de weegschaal om haar gewicht in het oog te houden.







Dat was ook haar 12-jarige zoon Jack opgevallen. Om haar een hart onder de riem te steken en duidelijk te maken dat gewicht niet het belangrijkste is in het leven, liet hij een papiertje na op de weegschaal met de boodschap: “Maakt het uit?”.

Weegschaal niet meer gebruiken

De vrouw was erg aangedaan door de goede raad. “Ik besefte dat het inderdaad absoluut niet nodig is om voortdurend op die weegschaal te gaan staan. Ik merkte dat ik me vooral woog op momenten waarop ik me niet goed voelde. Ik heb besloten om de boodschap op de weegschaal te laten liggen en mijn gewicht te monitoren op basis van foto’s”, vertelt ze aan Metro.co.uk.

Gezondere levensstijl

McCarron deelde de foto op Facebook om andere vrouwen te inspireren. “Misschien zijn er nog vrouwen die te vaak op de weegschaal staan en iets aan deze boodschap hebben. Ik weet hoe ze zich voelen. Voor mij gaat het in de eerste plaats niet om slanker te worden, maar vooral om een gezondere levensstijl te hanteren. Daardoor voel ik me zowel lichamelijk als mentaal beter”, klinkt het.