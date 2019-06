Wisselvallige week op komst

Vanmiddag is het droog met opklaringen en wolkenvelden. Geleidelijk neemt de bewolking toe en kunnen er lokaal enkele buien ontstaan. Maxima tussen 17 en 21 graden. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar droog, op een lokaal buitje na. Minima tussen 9 en 14 graden. Morgenochtend is het wisselend bewolkt met kans op enkele buitjes. In de namiddag verschijnen er steeds meer stapelwolken, die kunnen uitgroeien tot intense buien, lokaal met onweer. De maxima liggen rond 18 of 19 graden aan zee en in de Hoge Venen. In het binnenland kan het kwik klimmen tot 20 à 23 graden.

Dinsdagochtend is het droog met zon en wolken. Vanuit het zuidoosten krijgen we meer bewolking met geleidelijk ook regen en buien, met kans op onweer. De maxima liggen tussen 12 graden in de Hoge Venen en 17 of 18 graden in Laag-België. De wind waait zwak uit zuidwest tot west en later uit veranderlijke richting.







Woensdag is er veel bewolking met stevige buien, die kunnen gepaard gaan met onweer. In de loop van de dag zou het droger worden met meer zon. Maxima rond 19 graden in het centrum van het land. De wind waait meestal matig uit het zuiden.

Donderdag krijgen we afwisselend zon en wolken. Geleidelijk nemen de bewolking en de kans op (onweers)buien toe. Het kwik stijgt tot rond 21 graden. De wind wordt meestal matig uit zuid tot zuidwest.

Vrijdag krijgen we veel zon, met geleidelijk ook meer stapelwolken. Op het einde van de dag en ’s nachts kunnen deze uitgroeien tot buien. Maxima rond 21 graden. Ook zaterdag zou het wisselvallig blijven met op sommige plaatsen (onweers)buien, terwijl het in andere regio’s droog blijft. Maxima in de buurt van 20 graden.

