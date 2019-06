Timea Babos en Kristina Mladenovic steken dubbeltitel op zak

De Hongaarse Timea Babos en de Française Kristina Mladenovic hebben vandaag het vrouwen dubbelspel gewonnen op Roland Garros. In de finale op Court Philippe-Chatrier versloeg het duo, het tweede reekshoofd, de Chinezen Yingying Duan en Saisai Zheng. Het werd 6-2 en 6-3 na 1 uur en 10 minuten.

Babos en Mladenovic hadden in de halve finales Elise Mertens en de Wit-Russische Aryna Sabalenka uitgeschakeld. Duan en Zheng waren in de halve eindstrijd te sterk voor Kirsten Flipkens en de Zweedse Johanna Larsson.







Voor Babos en Mladenovic, allebei 26, is het de tweede grandslamtitel. Vorig jaar wonnen ze de Australian Open. Ze haalden daarna samen ook de finale van de US Open en pakten de titel op de Masters. In Melbourne begin dit jaar konden ze hun titel niet verlengen na verlies in de finale tegen de Australische Samantha Stosur en de Chinese Zhang Shuai.

Leuke extra voor Kristina Mladenovic: zij stijgt morgen van de vierde naar de eerste plaats op de nieuwe dubbelranking, een primeur voor de Française.

bron: Belga