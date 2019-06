Tientallen mensen opgepakt bij protesten Kazachstan

Bij de presidentsverkiezingen in het autoritair bestuurde Kazachstan zijn vandaag bij protesten ongeveer honderd mensen opgepakt. Dat meldt het Kazachse persagentschap Agentur Tengrinews. Honderden mensen kwamen op straat in de hoofdstad Noersultan en in Almaty. Op beelden die via de sociale media verspreid werden is te zien hoe een enorme politiemacht de manifestanten uiteen probeert te drijven. Persagentschap AFP spreekt over “honderden” arrestaties.

De stembureaus in de voormalige Sovjetrepubliek sluiten om 16.00 uur Belgische tijd. De huidige interim-president Kassym-Jomart Tokajev, die officieel president wil worden, lijkt de overwinning al op zak te hebben. Hij volgde in maart de 78-jarige Noersoeltan Nazarbajev op, die na dertig jaar aan de macht overwacht een stap opzij zette. Hij steunt Tokajev in zijn verkiezinsstrijd.







Volgens de centrale verkiezingscommissie heeft al 53 procent van de kiezers zijn stem uitgebracht. Er zijn berichten dat het internet niet werkt in het land, en in de aanloop naar de verkiezing werden de sociale media al tijdelijk geblokkeerd.

bron: Belga