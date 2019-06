“Te veel verschillen met Vlaams Belang, net als met PS”

Hoewel het cordon sanitaire tegen het Vlaams Belang volgens Siegfried Bracke (N-VA) best op de schop gaat, ziet de gewezen Kamervoorzitter zijn partij niet meteen samen regeren met het Vlaams Belang. “Om de simpele reden dat er te veel verschillen zijn, net zoals er te veel verschillen zijn met de PS”, aldus Bracke vandaag in De Zevende Dag. “Je botst bij Vlaams Belang op dezelfde onmogelijkheden als met de PS”. Er is de voorbije dagen veel gezegd en geschreven over de gesprekken die N-VA-voorzitter en Vlaams ‘formateur’ Bart De Wever voert met Vlaams Belang, de grote winnaar van 26 mei. In De Zondag sluit N-VA-kopstuk Theo Francken een minderheidskabinet met gedoogsteun vanuit Vlaams Belang niet uit.

Gewezen Kamervoorzitter Siegfried Bracke, die vrijdag bekendmaakte dat hij afscheid neemt van de politiek, vindt dat zijn partij moet praten met Vlaams Belang. Hij noemt het cordon sanitaire ook “een concept uit een vorige tijd”. Dat andere partijen zoals CD&V en Open Vld de deur voor Vlaams Belang na 26 mei meteen hebben gesloten, vindt hij “niet verstandig, niet wijs”.







Maar een coalitie tussen N-VA en Vlaams Belang ziet Bracke ook niet meteen gebeuren. “Om de simpele reden dat er te veel verschillen zijn, net zoals er te veel verschillen zijn met de PS”, aldus Bracke.

Bracke heeft in De Zevende Dag ook een aantal mogelijke redenen opgesomd waarom zijn partij terrein heeft verloren en Vlaams Belang heeft gewonnen. Zo verwees hij naar het migratiethema en ziet hij ook een socio-economische factor. Maar daarnaast moet er volgens hem ook eens gekeken worden naar “de manier waarop in dit land aan politiek gedaan wordt”.

Met name de bitse manier waarop politici met elkaar omgaan, laat volgens Bracke zijn sporen na. Ook zijn eigen partij zou best stoppen met het “martiale taalgebruik”. “Je moet op je woorden letten. Je bent best beleefd, vriendelijk en voorkomend”. Zo had de omstreden Marrakesh-campagne bijvoorbeeld “nooit mogen gebeuren”. Dat er in de schoot van de regering-Michel vaak werd gekibbeld, gaf volgens Bracke de indruk dat de ministers niets anders deden dan ruzie maken. “Dan krijg je natuurlijk mensen die, zoals Jean-Marie Dedecker toonde, een foert-teken maken en op Vlaams Belang stemmen”.

bron: Belga