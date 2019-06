Presidentsverkiezingen Kazachstan – Tokajev wordt president met 70 procent van stemmen

Zoals verwacht heeft interimpresident Kassym-Jomart Tokajev zondag de presidentsverkiezingen in Kazachstan gewonnen. Hij haalt ongeveer 70 procent van de stemmen, zo blijkt uit exit polls die door de staatsmedia verspreid werden. De 66-jarige Tokajev is een beschermeling van de 78-jarige Noersoeltan Nazarbajev, die eerder dit jaar na 30 jaar aan de macht onverwachts een stap opzij zette. Nazarbajev stelde Tokajev toen als interimpresident aan.

Zijn dichtste rivaal, Amirjan Kossanov, haalt volgens de exit polls 15,39 procent van de stemmen

De presidentsverkiezingen in het autoritair bestuurde Kazachstan werden overschaduwd door protesten en honderden arrestaties.

Manifestaties zijn zeldzaam in de immense Centraal-Aziatische staat. Afwijkende meningen worden niet getolereerd sinds Kazachstan drie decennia geleden onafhankelijk werd van de Sovjetunie.

bron: Belga