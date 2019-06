Noor Vidts verpulvert persoonlijk record en wordt tweede op grote zevenkamp in Arona

Noor Vidts is zondag als tweede geëindigd op de zevenkamp bij de IAAF Combined Events Challenge in Arona, op Tenerife. Ze totaliseerde 6.194 punten en verbeterde zo haar persoonlijk record met liefst 170 punten. Op de Belgische ranking aller tijden schuift ze op van zes naar vier. Voor het WK in Doha heeft Vidts wel 6.300 punten nodig. De start van Vidts op de 100 meter horden zaterdag was meteen uitmuntend. Ondanks tegenwind liep ze naar een persoonlijk record van 13.64, goed voor de winst. In het hoogspringen ging ze gewoon op haar elan door. Ze sprong over 1m81, een evenaring van haar persoonlijk record en alweer goed voor de zege. Bij het derde onderdeel, het kogelstoten, hetzelfde verhaal. Met 14m08 stootte ze een persoonlijk record en pakte ze haar derde overwinning. De eerste dag afsluiten deed Vidts met – jawel – een overwinning in een persoonlijk record. Ze klokte 24.11 op de 200 meter.

De tweede dag (zondag) begon Vidts zoals ze de eerste geëindigd was: met een vijfde persoonlijk record op rij. Met 6m28 in het verspringen moest ze de overwinning wel aan de Oostenrijkse Verena Preiner (6m34) laten. In het speerwerpen bleef de Vilvoordse voor het eerst onder haar persoonlijk record: ze wierp 35m80, 64 centimeter minder dan haar record en goed voor plaats zes. In de afsluitende 800 meter liet Vidts nog behoorlijk wat punten liggen door te finishen in 2:15.88, vijf seconden boven haar persoonlijk record en goed voor de derde plaats.

De eindoverwinning ging naar Preiner, die 6.472 punten totaliseerde.

bron: Belga