Albanese twintiger aangehouden na vechtpartij in asielcentrum Mechelen

Na een vechtpartij in een asielcentrum in Mechelen, heeft de onderzoeksrechter zaterdag een 24-jarige man van Albanese afkomst aangehouden. Dat meldt Gazet van Antwerpen. De man is in verdenking gesteld van poging tot moord. Vrijdagochtend kwam het tot een vechtpartij tussen twee bewoners van het opvangcentrum voor asielzoekers aan de Zwartzustervest. Daarbij viel een gewonde, maar die liep volgens de politie slechts oppervlakkige verwondingen op. Volgens verschillende bronnen zou het slachtoffer met een mes in de halsstreek zijn gestoken, schrijft Gazet van Antwerpen zaterdag. Dat kon echter niet door het parket bevestigd worden.

Zaterdag werd de verdachte van de feiten verhoord door de onderzoeksrechter. Die besloot hem aan te houden. De jongeman van Albanese afkomst is in verdenking gesteld voor poging tot moord en slagen en verwondingen.

Bron: Belga