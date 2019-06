Boeven willen bankautomaat openbreken, maar lassen het eigenlijk dicht

In Amerika heeft een camera twee domme dieven kunnen vastleggen. Die wilden met een gasbrander een geldautomaat openbreken, maar dat ging niet echt volgens plan. Ze lasten de scharnieren helemaal vast.

In een Facebookpost vertelt de politie over het opvallende voorval. Twee mannelijke verdachten trachtten de geldautomaat open te breken. Een van de inbrekers stond op de uitkijk met een koevoet in z’n hand, terwijl zijn collega met een gasbrander de geldautomaat te lijf gaat.

Onhandige Harry’s







Maar de hitte brak het geldautomaat niet open: het laste de metalen scharnieren helemaal vast. Even later gaan de twee onhandige Harry’s er zonder buit vandoor. Bovendien hadden ze dubbele pech, want een bewakingscamera kon hun misdaad vastleggen. De politie verspreidde hun beelden in de hoop dat iemand ze herkent.