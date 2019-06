Werchter Boutique – Seizoensopener lokt 45.000 bezoekers

Werchter Boutique heeft zaterdag 45.000 bezoekers ontvangen in het Festivalpark in Rotselaar. Dat cijfer werd zonet bekendgemaakt door het organiserende Live Nation. Voor het eendaags muziekfestival waren in voorverkoop ruim 44.000 tickets verkocht. Aan de dagkassa hebben zich zaterdag nog een kleine duizend late beslissers gemeld. Ter vergelijking: in 2018 lokte het openingsfestival in Werchter 60.000 bezoekers. De opkomst voor de achtste editie van Werchter Boutique blijft daar dus een pak onder, ondanks de sterke affiche die de editie van vorig jaar op alle vlakken in de schaduw zette.

Het concert van Fleetwood Mac is inmiddels volop aan de gang. De zogenaamde Golden Circle, het vak dat toegang geeft tot vlak voor het podium, is volgelopen. Daarvoor moesten de fans 150 euro neertellen.

bron: Belga