Russische onderzoeksjournalist Golounov krijgt huisarrest

De Russische onderzoeksjournalist Ivan Golounov, die zaterdag in staat van beschuldiging is gesteld voor een poging smokkel van een grote hoeveelheid drugs, krijgt huisarrest. Hij mag zijn woning gedurende twee maanden niet verlaten, zo heeft een rechtbank in Moskou beslist. De openbaar aanklager had voorarrest gevraagd. De journalist, die werkt voor het onafhankelijke en Kremlin-kritische online medium Meduza, was in de namiddag nog onderzocht in het ziekenhuis. Hij zei dat de politie hem geslagen had bij zijn arrestatie. Hij wordt beschuldigd van de smokkel van cocaïne en de designerdrug mephedrone. De journalist ontkent de tenlastelegging en is bereid om zijn volle medewerking te verlenen aan het onderzoek.

Meduza vermoedt dat de man geviseerd wordt omwille van zijn journalistieke werk. De journalist is de afgelopen maanden bedreigd geweest. Veel collega’s in Rusland hebben zich solidair getoond met hem. Een online petitie voor de vrijlating van de reporter kreeg al meer dan 70.000 handtekeningen.

Bron: Belga