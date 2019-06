F1 – GP van Canada – Sebastian Vettel start op de pole

Sebastian Vettel start zondag in Montreal vanop de polepositie aan de Grote Prijs van Canada, de zevende manche in het wereldkampioenschap Formule 1. De 31-jarige Duitser was zaterdag in de kwalificaties twee tienden sneller dan de Britse WK-leider Lewis Hamilton. Op de tweede rij starten de Monegask Charles Leclerc (Ferrari) en de Australiër Daniel Ricciardo (Renault). De Fransman Pierre Gasly (Red Bull) en de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) parkeren hun bolides op de derde startrij.

De Nederlander Max Verstappen werd in de tweede van drie kwalificatiesessies uitgeschakeld en moet zondag vrede nemen met een elfde plaats op de startgrid. Verstappen kon geen toptijd meer neerzetten omdat de sessie na een crash van de Deen Kevin Magnussen werd stopgezet. Wellicht volgt er wel nog een gridstraf voor Magnussen en schuift Verstappen op naar de tiende plaats.

Voor Vettel is het de 56e pole, de eerste dit seizoen. Vorig jaar reed hij vanop de pole naar de zege in Montreal.

.







bron: Belga