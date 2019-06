EK basket (v) – Belgian Cats verliezen oefeninterland tegen Italië

In een vriendschappelijke basketbalinterland hebben de Belgian Cats zaterdag in Zaragoza met 60-49 verloren van Italië. Bij de rust stonden ze nog één puntje voor (25-26). Zondag spelen ze om de derde plaats op het vierlandentoernooi tegen de verliezer van de wedstrijd tussen Spanje en Rusland. De Belgen traden zonder Emma Meeseman, Julie Allemand en Kim Mestdagh aan. Ann Wauters kwam voor het eerst weer in actie sinds het WK in september van vorig jaar. Op dat toernooi speelde ze haar enige wedstrijden sinds haar operatie in december 2017. Zaterdag deed ze 18 minuten mee. Ze scoorde daarin 10 punten en plukte 3 rebounds. Jana Raman was met 13 punten en 9 rebounds de uitblinker bij de Belgen.

De Belgen bereiden zich voor op het EK, dat 27 juni van start gaat. Ze treffen er in groep D Rusland, Wit-Rusland en gastland Servië. Een plaats bij de eerste zes van het EK levert een ticket op voor het olympisch kwalificatietoernooi.

Italië – België 60-49 (rust: 25-26)

Kwarts: 13-12, 12-14, 17-12, 18-11

België (19/34 2pts, 1/15 3pts, 8/11 vrijworpen, 34 rebounds): Delaere 5, Carpreaux, Wauters 10, Linskens 8 (5 rbds), H. Mestdagh 3 (8 rbds), Geldof 2, Nauwelaers 2, Vanloo 2, Raman 13 (9 rbds), Devos 4







.

bron: Belga